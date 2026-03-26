Da mesi, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sulla micromobilità, in particolare sui monopattini non autorizzati. Il Questore ha commentato che il fenomeno rappresenta un rischio crescente per la sicurezza pubblica e ha criticato il disimpegno delle famiglie nella gestione dei mezzi, evidenziando una responsabilità collettiva nel contrasto alla microdelinquenza legata a questa problematica.

“Le attività di controllo della micromobilità costituiscono ormai da mesi - e sottolineo volutamente da mesi - una delle molteplici direttrici di intervento della Polizia di Stato; il fenomeno difatti ha da tempo assunto connotazioni tali da risultare un pericolo per la sicurezza pubblica e quindi in tale declinazione va affrontato. Non può sfuggire come, per questo come per altri fenomeni maggiormente riferibili a microdelinquenzialità, ci sia un palese disimpegno di una delle agenzie educative fondamentali, la famiglia. Pensare sempre e solo alla repressione come soluzione dei problemi evidenzia un’assoluta miopia e un comodo esercizio di delega”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Monopattini fuorilegge e microdelinquenzialità, l'affondo del Questore: "Palese disimpegno delle famiglie"

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