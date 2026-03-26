Mondragone fugge all’alt dei carabinieri | denunciato 18enne | madre tenta di coprirlo con falsa denuncia

Nella tarda serata del 25 marzo 2026, durante un controllo di routine, i carabinieri hanno tentato di fermare un giovane di 18 anni a Mondragone, ma lui è scappato. Successivamente, la madre ha presentato una denuncia falsa per cercare di coprirlo. L’inseguimento si è concluso con la denuncia del ragazzo per fuga e per aver fornito false dichiarazioni.

Un controllo del territorio si è trasformato in un inseguimento nella tarda serata del 25 marzo 2026. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno denunciato un 18enne del posto per resistenza a pubblico ufficiale. I militari, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno notato una Fiat Panda bianca sfrecciare ad alta velocità in via Castel Volturno. Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha accelerato, tentando la fuga. È scattato immediatamente l’inseguimento, con il supporto di una seconda pattuglia. Poco dopo, il veicolo è stato nuovamente intercettato e il conducente identificato: si tratta di un 18enne già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Mondragone, fugge all’alt dei carabinieri: denunciato 18enne: madre tenta di coprirlo con falsa denuncia Articoli correlati Alla guida di un’auto rubata fugge all’alt dei carabinieri: raggiunto e denunciatoInseguimento nella notte di Capodanno lungo la FiPiLi da Montopoli all'uscita di Ponsacco dove è finita la corsa del 31enne Nella notte di Capodanno... Fugge all’alt dei Carabinieri e lancia droga dal finestrino: denunciatoTempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno denunciato in stato di liberta’, alla Procura della Repubblica di... Una raccolta di contenuti su Mondragone fugge all'alt dei... Mondragone, fugge all’alt dei Carabinieri: denunciato 18enne. La madre inscena un falso furtoScopri tutti i dettagli riguardo Mondragone, fugge all’alt dei Carabinieri: denunciato 18enne. La madre inscena un falso furto . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com MONDRAGONE - Fugge all’alt dei carabinieri, 18enne bloccato dopo inseguimento: la mamma per ‘salvarlo’ sporge falsa denuncia13:40:09 Un controllo del territorio si è trasformato in un inseguimento e in una doppia denuncia nella tarda serata di ieri 25 marzo 2026 a Mondragone, dove i Carabinieri del locale Reparto Territori ... casertafocus.net