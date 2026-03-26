Mondragone fugge all’alt dei carabinieri | denunciato 18enne | madre tenta di coprirlo con falsa denuncia

Da teleclubitalia.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda serata del 25 marzo 2026, durante un controllo di routine, i carabinieri hanno tentato di fermare un giovane di 18 anni a Mondragone, ma lui è scappato. Successivamente, la madre ha presentato una denuncia falsa per cercare di coprirlo. L’inseguimento si è concluso con la denuncia del ragazzo per fuga e per aver fornito false dichiarazioni.

Un controllo del territorio si è trasformato in un inseguimento nella tarda serata del 25 marzo 2026. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno denunciato un 18enne del posto per resistenza a pubblico ufficiale. I militari, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno notato una Fiat Panda bianca sfrecciare ad alta velocità in via Castel Volturno. Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha accelerato, tentando la fuga. È scattato immediatamente l’inseguimento, con il supporto di una seconda pattuglia. Poco dopo, il veicolo è stato nuovamente intercettato e il conducente identificato: si tratta di un 18enne già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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