Mondiali | poker texano per l' Italia all-in contro l' ìrlanda del Nord

Da agi.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo si gioca una partita di calcio tra l'Italia e l'Irlanda del Nord. L'incontro fa parte delle qualificazioni ai Mondiali e vede gli azzurri impegnati in una sfida importante per la loro posizione in classifica. La gara si svolge in un contesto di grande attenzione mediatica e si prevede un'ampia partecipazione di pubblico sugli spalti.

AGI - Quella che in scena questa sera alle 20:45 alla  New Balance Arena di Bergamo è una partita di calcio che ricorda una mano di poker texano: g li  Azzurri  di  Gennaro Gattuso  affrontano l’ Irlanda del Nord  nella  semifinale dei playoff  per le  qualificazioni ai Mondiali 2026, con l’obiettivo di conquistare l’ accesso diretto  alla  fase finale  del torneo ospitato da  USA, Canada e Messico. Come nel gioco di carte, Gattuso punta l'intera posta: all-in. O vince (e si va alla finale playoff) o perde. E sarebbe per la terza volta consecutiva 'lutto nazionale' (o Nazionale). L’ Italia  arriva ai  playoff  dopo il  secondo posto nel Girone I europeo, con 18 punti alle spalle della Norvegia, grazie a una striscia di  sei vittorie consecutive. 🔗 Leggi su Agi.it

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