Mondiali | poker texano per l' Italia all-in contro l' ìrlanda del Nord

Questa sera alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo si gioca una partita di calcio tra l'Italia e l'Irlanda del Nord. L'incontro fa parte delle qualificazioni ai Mondiali e vede gli azzurri impegnati in una sfida importante per la loro posizione in classifica. La gara si svolge in un contesto di grande attenzione mediatica e si prevede un'ampia partecipazione di pubblico sugli spalti.

AGI - Quella che in scena questa sera alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo è una partita di calcio che ricorda una mano di poker texano: g li Azzurri di Gennaro Gattuso affrontano l’ Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026, con l’obiettivo di conquistare l’ accesso diretto alla fase finale del torneo ospitato da USA, Canada e Messico. Come nel gioco di carte, Gattuso punta l'intera posta: all-in. O vince (e si va alla finale playoff) o perde. E sarebbe per la terza volta consecutiva 'lutto nazionale' (o Nazionale). L’ Italia arriva ai playoff dopo il secondo posto nel Girone I europeo, con 18 punti alle spalle della Norvegia, grazie a una striscia di sei vittorie consecutive. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Mondiali: poker texano per l'Italia, all-in contro l'ìrlanda del Nord Articoli correlati Leggi anche: Mondiali 2026, l’Italia ai playoff: 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord Italia ai Mondiali se… cosa serve agli azzurri per qualificarsi contro l’Irlanda del NordBattere l'Irlanda del Nord e poi fare altrettanto con il prossimo avversario in calendario: è l'unico risultato a disposizione degli Azzurri per non...