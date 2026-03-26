Alle 20:45 si gioca alla New Balance Arena di Bergamo una partita valida per i Mondiali, con l’Italia che affronta l’Irlanda del Nord. La sfida si preannuncia intensa, con i padroni di casa decisi a conquistare i tre punti e migliorare la posizione in classifica. La selezione italiana punta a ottenere una vittoria convincente davanti al proprio pubblico.

AGI - Quella che in scena questa sera alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo è una partita di calcio che ricorda una mano di poker texano: g li Azzurri di Gennaro Gattuso affrontano l’ Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026, con l’obiettivo di conquistare l’ accesso diretto alla fase finale del torneo ospitato da USA, Canada e Messico. Come nel gioco di carte, Gattuso punta l'intera posta: all-in. O vince (e si va alla finale playoff) o perde. E sarebbe per la terza volta consecutiva 'lutto nazionale' (o Nazionale). L’ Italia arriva ai playoff dopo il secondo posto nel Girone I europeo, con 18 punti alle spalle della Norvegia, grazie a una striscia di sei vittorie consecutive. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mondiali: poker texano per l'Italia, all-in contro l'Irlanda del Nord

Articoli correlati

Mondiali: poker texano per l'Italia, all-in contro l'ìrlanda del NordAGI - Quella che in scena questa sera alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo è una partita di calcio che ricorda una mano di poker texano: gli...

Leggi anche: Mondiali 2026, l’Italia ai playoff: 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord

Altri aggiornamenti su Mondiali poker texano per l'Italia all...

Temi più discussi: Round of 64: (6) BYU vs. (11) Texas in Diretta Streaming | DAZN IT; Pronostico Qualificazioni Mondiali, Italia - Irlanda del Nord: Azzurri vietato fallire e spicca la combo a 2.10; Italia, Chiesa lascia il ritiro e Gattuso chiama Cambiaghi: le quote degli Azzurri aggiornate dopo gli infortuni.

Mondiali: poker texano per l'Italia, all-in contro l'ìrlanda del NordAGI - Quella che in scena questa sera alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo è una partita di calcio che ricorda una mano di poker texano: gli Azzurri di Gennaro Gattuso affrontano l’Irlanda del ... msn.com

Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, partono i playoff Mondiali: Politano titolare a BergamoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it

Stasera Italia-Irlanda del Nord, Gattuso: «Non dobbiamo avere paura, facciamo vedere sin da subito che siamo vivi» - facebook.com facebook

L’Irlanda del Nord fa già rumore e provoca così l’ #Italia: “Non ha più i #Totti e i #DelPiero” x.com