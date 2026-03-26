Mondiali Pattinaggio artistico Malinin non delude | bene Grassl

Nella seconda giornata dei Mondiali di pattinaggio artistico, Ilia Malinin si è posizionato al primo posto, mentre l’atleta italiano Grassl ha ottenuto un risultato soddisfacente. Le Olimpiadi di Milano Cortina si sono concluse da alcuni mesi, lasciando spazio alle competizioni mondiali di questa stagione. La competizione si svolge in un’atmosfera di grande attenzione tra gli appassionati di sport su ghiaccio.

Ilia Malinin ha chiuso al primo posto nella seconda giornata dei Mondiali di pattinaggio artistico: in linea anche l’italiano Grassl Le Olimpiadi di Milano Cortina sono ormai solo un ricordo, per alcuni piacevole, per altri molto meno. Nella seconda categoria c’è sicuramente Ilia Malinin, che partiva da grandissimo favorito nel corto maschile, ma è crollato proprio nella serata finale dopo una serie impressionante di errori. Nello sport, però, bisogna andare subito avanti e dimenticare in fretta. E il fenomeno statunitense stasera ci ha dimostrato come si fa. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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