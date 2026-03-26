Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi | orari giovedì 26 marzo tv streaming italiani in gara

Oggi si svolgono le competizioni dei Mondiali di pattinaggio artistico 2026 presso l’O2 Arena di Praga. La giornata di giovedì 26 marzo prevede diverse gare trasmesse in diretta in TV e in streaming. Tra gli atleti in gara ci sono anche rappresentanti italiani, che si sfidano nelle varie discipline della competizione. L’evento si tiene nell’imponente impianto sportivo della capitale ceca.

Proseguono le competizioni all’O2 Arena di Praga, imponente impianto sportivo teatro questa settimana dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico. Oggi, giovedì 26 marzo, verranno assegnate le prime medaglie dell’evento con il free program delle coppie, segmento che sarà preceduto dall’imperdibile short program maschile. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI PATTINAGGIO ARTISTICO ALLE 11.30 E ALLE 18.15 Le ostilità, sulla falsariga di quanto accaduto ieri, cominceranno alle 11:30 con il corto riservato ai maschi, gara in cui saranno della partita anche i nostri Daniel Grassl e Gabriele Frangipani, entrambi seppur con ambizioni differenti motivati a fare molto bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

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