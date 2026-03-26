Mondiali di Praga Hase-Volodin davanti per un soffio | l’Italia centra il libero con Caldara e Maglio

Ai Mondiali di Praga, la competizione delle coppie di artistico si è aperta con uno short program molto combattuto, terminato con un margine minimo tra i primi classificati. Nell’ambito della gara del settore libero, le coppie italiane, composte da Caldara e Maglio, hanno ottenuto un risultato che le avvicina alla qualificazione. La prova si è conclusa con un punteggio molto ravvicinato tra i primi classificati.

La gara delle coppie d’artistico ai Mondiali di Praga si è aperta con uno short program combattutissimo, chiuso sul filo dei dettagli. Al comando si sono portati ti tedeschi Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin, capaci di chiudere con 79.78 punti e di precedere di appena 36 centesimi i georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava, secondi a 79.45. Un margine minimo, che lascia completamente aperto il discorso per il programma libero e conferma il grande equilibrio visto sul ghiaccio nella serata inaugurale. Hase e Volodin hanno costruito il proprio primato soprattutto grazie alla pulizia dell’esecuzione e a un rendimento molto convincente nelle componenti del programma, fattori che hanno fatto la differenza in una classifica cortissima. 🔗 Leggi su Sportface.it

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