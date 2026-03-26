Mondiali 2026 Italia-Irlanda del Nord 2-0 | gol di Tonali e Kean | martedì la finale

L’Italia ha ottenuto la qualificazione alla finale dei Mondiali 2026 dopo aver battuto l’Irlanda del Nord 2-0. La partita si è svolta a Bergamo, con le reti di Tonali e Kean che hanno deciso il risultato. Dopo un primo tempo difficile, gli Azzurri sono riusciti a trovare il gol decisivo nella ripresa, portandosi avanti nel torneo. La finale si disputerà martedì.

Bergamo, 26 marzo 2026 – L’Italia stacca il pass per la finale dei Mondiali 2026. Gli Azzurri s’impongono per 2-0 contro l’Irlanda del Nord: dopo un primo tempo complicato, gli uomini di Gattuso la sbloccano grazie alle reti di Tonali e Kean. Ora l’Italia tornerà in campo martedì per l’ultimo atto in casa di Galles o Bosnia. (Foto: X @Azzurri). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: L'Italia è in finale playoff per i Mondiali 2026: Tonali e Kean piegano l'Irlanda del Nord 2-0 Italia-Irlanda del Nord 2-0 Tonali postpartita! playoff Mondiali #italy Contenuti e approfondimenti su Mondiali 2026 Italia Irlanda del Nord 2... Temi più discussi: Italia - Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026; Mondiali di Calcio 2026 2026 - Italia - Irlanda del Nord 2-0: gli Highlights - Video; Italia-Irlanda del Nord, probabili: Bastoni recuperato, Politano c'è. Video Italia Irlanda del Nord (2-0) | Gol e highlights: Tonali e Kean! (Playoff Mondiali 2026)Video Italia Irlanda del Nord (risultato finale 2-0) gol e highlights della partita valevole come semifinale playoff delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. ilsussidiario.net Italia-Irlanda del Nord oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, probabili formazioni, streamingLa resa dei conti è ormai arrivata per la Nazionale italiana di calcio, che scende in campo stasera (ore 20.45) alla New Balance Arena di Bergamo contro ... oasport.it Ieri durante Italia - Irlanda del Nord erano presenti al Gewiss Stadium anche gli Ultras Italia, con uno striscione "Libertà per i ragazzi con il tricolore". A settembre erano saliti alle cronache per la protesta durante gli inni di Italia - Israele. [dal nostro archivio] - facebook.com facebook Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, partono i playoff Mondiali: Politano titolare a Bergamo x.com