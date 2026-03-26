Modena–Sassuolo il centrosinistra dei cinque comuni spinge per superare il treno

Il centrosinistra di cinque comuni della zona ha presentato una proposta per migliorare il collegamento ferroviario tra Modena e Sassuolo. L’obiettivo è far diventare la linea un elemento centrale di una mobilità più sostenibile, che possa favorire il trasporto tra la città, il distretto ceramico e le aree limitrofe. La proposta punta a valorizzare il ruolo della ferrovia nella rete di trasporti locali.

"La linea ferroviaria Modena–Sassuolo può diventare la spina dorsale di una nuova mobilità sostenibile al servizio della città, del distretto ceramico e dell’intera area modenese". È questo l’obiettivo del documento, proposto dai gruppi consiliari di maggioranza con una posizione comune e una direzione condivisa, che sarà discusso nelle prossime settimane nei Consigli comunali di Modena, Sassuolo, Formigine, Fiorano e Maranello. ModenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Modena usa la nostra Partner App gratuita! VIDEO "Gigetto? Una cicatrice che fa fatica a rimarginarsi, non è utile alla città" Case popolari, nel modenese 3. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Modena–Sassuolo, il centrosinistra dei cinque comuni spinge per superare il treno Articoli correlati Si spinge l'uso del treno, altri dieci posti per il parcheggio scambiatore dei pendolari in zona stazioneLunedì 2 febbraio prende avvio l’estensione del servizio di parcheggio scambiatore ‘Park & Ride’, attivato in zona Stazione dall’Amministrazione... Leggi anche: Dal dopoguerra a oggi, la memoria unisce Modena e Napoli: al via il progetto "Il treno dei desideri" Tutto quello che riguarda Modena Sassuolo il centrosinistra dei... Argomenti discussi: Modena–Sassuolo, il centrosinistra dei cinque comuni spinge per superare il treno; Emilia Romagna, risultati definitivi del Referendum: il No vince con un netto 57%, Sì fermo al 43%. Cerca il tuo comune. Modena-Sassuolo, vietare il sorpasso ai tirChiedono di imporre il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti sulla superstrada Modena-Sassuolo, i quattro sindaci di Fiorano Modenese, Sassuolo, Formigine e Maranello. E sottoscrivono una lettera ... ilrestodelcarlino.it