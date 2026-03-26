Per la primavera 2026, i mocassini si presentano in molte varianti, includendo modelli con arricciature, bicolor, in stampa cocco e sabot. Sono state proposte almeno 15 combinazioni di look, pensate per soddisfare diverse preferenze di stile. La gamma di scarpe si caratterizza per la varietà di materiali e design, con l’obiettivo di offrire opzioni diverse a chi desidera indossare mocassini in questa stagione.

Arricciati, bicolor, in stampa cocco o persino sabot. I mocassini della primavera 2026 sono stati declinati in mille modelli proprio per piacere a tutti. Con il loro naturale fascino preppy e un ritrovato appeal più modaiolo, sono gli evergreen che non possono mancare nel guardaroba della bella stagione. Ma come abbinarli senza scadere nelle solite mise? Ecco che lo street style arriva in soccorso con idee look che spaziano dai classici jeans alle gonne più femminili, alternando pesi e layering differenti per non farsi sorprendere dagli sbalzi di temperatura stagionali. Le migliori idee outfit, pronte per essere copiate. Quando le temperature sono ancora indecise. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Mocassini mania: 15 look anti-noia per la primavera 2026

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