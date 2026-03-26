Warner Bros. Pictures ha rilasciato il primo attesissimo teaser trailer di La fine di Oak Street, l’enigmatico thriller sci-fi che segna il ritorno alla regia di David Robert Mitchell (It Follows, Under the Silver Lake). La trama ruota attorno a un evento cosmico inspiegabile che strappa letteralmente un intero quartiere residenziale dalla sua collocazione geografica, trasportando gli abitanti in un luogo sconosciuto e ostile. Al centro della vicenda troviamo la famiglia Platt, interpretata dai premi Oscar Anne Hathaway ed Ewan McGregor, costretta a lottare per la sopravvivenza in un ambiente che ha perso ogni connotato di normalità. Accanto ai due protagonisti, il cast vede la partecipazione dei giovani talenti Maisy Stella e Christian Convery. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Mistero cosmico in periferia: ecco il teaser de “La fine di Oak Street” con Anne Hathaway ed Ewan McGregor

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Mistero cosmico in periferia: ecco il teaser de La fine di Oak Street con Anne Hathaway ed Ewan McGregorGuarda il teaser trailer de La fine di Oak Street. Il nuovo film di David Robert Mitchell con Anne Hathaway ed Ewan McGregor arriva al cinema il 12 agosto. universalmovies.it

La fine di Oak Street, il trailer italiano del film [HD]Regia di David Robert Mitchell. Un film con Anne Hathaway, Ewan McGregor, Christian Convery, Chris Coy, P.J. Byrne. Da mercoledì 12 agosto al cinema. mymovies.it

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