Missione negli USA per Banchi e Datome | incontrati gli azzurri che rafforzeranno la Nazionale

Gli allenatori e i dirigenti della nazionale italiana di basket sono negli Stati Uniti per incontrare due giocatori italiani che militano in squadre americane. La visita ha lo scopo di rafforzare la rosa azzurra in vista di prossimi impegni ufficiali. Tra gli incontri, figura anche un confronto con i giocatori coinvolti, senza ulteriori dettagli sui nomi o le date.

Luca Banchi (CT della Nazionale Italiana di basket), Salvatore Trainotti (Direttore Generali) e Giorgio Datome (Coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali) si sono recati negli USA per incontrare alcuni talenti italiani impegnati nei college americani, ma anche figure di spicco della pallacanestro d’oltreoceano. La FIP osserva da anni i giovani che decidono di completare il proprio percorso formativo scolastico e sportivo in terra americana, con il chiaro intento di i instaurare e mantenere alto il livello di interlocuzione e interscambio con coloro che un domani potrebbero essere chiamati a rappresentare l’Italia nelle competizioni ufficiali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Missione negli USA per Banchi e Datome: incontrati gli azzurri che rafforzeranno la Nazionale Articoli correlati Leggi anche: Testimone di mafia, maestro di legalità: Pippo Giordano torna tra i banchi. "In 18 anni incontrati 60 mila ragazzi" Eccellenza: il ricordo dello storico cronista Giorgio Grassi che ha seguito per decenni gli azzurri. Sangiovannese, missione compiuta. Noferi e Ferrante chiudono i giochiSANGIOVANNESE 2 SIGNA 0 SANGIOVANNESE: Barberini, Nocentini, Gozzini (22’ st Agrello), Noferi, Ferrante, Manes, Lombardi (22’ st Stopponi), Gori,... Altri aggiornamenti su Missione negli Temi più discussi: Bruno Barbieri: La mia missione negli USA a caccia di storie italiane. Sono un uomo libero, viaggerò per il mondo. Addio a MasterChef?...; New York, il ministro Giuli omaggia Cristoforo Colombo; Esordio da record per Project Hail Mary negli USA: gli incassi del weekend 21-23 marzo; Gaiani a Polivox: Hormuz, trappola degli USA per l’Europa. Ryan Gosling, l'Ultima Missione per salvare il cinema? Per lui non dipende dagli spettatoriRyan Gosling, intervenuto a sorpresa a una proiezione di L'ultima missione - Project Hail Mary a New York, ha detto la sua sulla questione del pubblico che diserterebbe le sale a favore dello streamin ... comingsoon.it L'ultima missione: Project Hail Mary primo al boxoffice italiano del weekend, esordio forte negli USAL'ultima missione: Project Hail Mary con Ryan Gosling debutta primo al botteghino italiano del weekend, mentre negli USA per un soffio non batte la partenza di Oppenheimer, nel contesto di film origi ... msn.com MISSIONE USA PER ITALBASKET Il viaggio di Banchi, Trainotti e Datome negli Stati Uniti per "conoscere e farsi conoscere dai nostri ragazzi al college". - facebook.com facebook