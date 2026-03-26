Il Pentagono ha firmato accordi con diverse aziende per accelerare la produzione di missili e intercettori, puntando sulla rapidità di realizzazione dei sistemi. Le collaborazioni coinvolgono grandi aziende del settore della difesa, tra cui tre principali società. Questa strategia mira a incrementare la capacità produttiva nel settore militare statunitense.

Nel riarmo americano conta sempre di più la rapidità con cui i sistemi vengono costruiti. Gli accordi quadro firmati dal Pentagono con Lockheed Martin, Bae Systems e Honeywell Aerospace vanno in questa direzione. L’obiettivo è accelerare produzione e consegne di missili, intercettori e componenti essenziali, rafforzando la capacità dell’industria di sostenere ritmi più alti. In questa logica, la prontezza militare comincia molto prima del campo operativo e passa dalla solidità delle linee produttive, dalla disponibilità dei componenti e dalla possibilità di aumentare rapidamente i volumi. Il quadro è quello di un’industria chiamata a muoversi con l’urgenza di una fase di crisi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Missili e intercettori, il Pentagono lancia la corsa alla produzione su larga scala

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