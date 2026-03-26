Mirta Agnoletti trovata morta in casa a 48 anni

Una donna di 48 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Giavera. La scoperta è stata fatta questa mattina, e sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. La comunità locale si è riunita di fronte alla notizia, mentre le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

La comunità di Giavera si è svegliata avvolta in un silenzio irreale, spezzato solo dal dolore per la perdita di una delle sue figure più carismatiche e altruiste. È stata una scoperta drammatica quella avvenuta lunedì sera, quando i carabinieri, allertati dagli amici ormai logorati dall’apprensione, hanno fatto irruzione nell’abitazione di via Lancieri di Firenze, sul Montello. Mirta Agnoletti, imprenditrice e anima del volontariato locale, è stata ritrovata senza vita a soli 48 anni. Il decesso, causato da una malattia feroce che l’ha strappata troppo presto ai suoi affetti, risalirebbe ad alcune ore prima del ritrovamento, probabilmente alla notte tra domenica e lunedì. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Mirta Agnoletti trovata morta in casa a 48 anni Articoli correlati Donna di 59 anni trovata morta in casaMomenti di apprensione lunedì mattina in via D’Azeglio, nel quartiere Campanella, dove la polizia locale del Circondario è intervenuta in... Imperia, bambina di 2 anni trovata morta in casa(Adnkronos) – Dramma a Bordighera, in provincia di Imperia, dove questa mattina è morta una bambina di due anni. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mirta Agnoletti Temi più discussi: Malore fatale in casa, addio alla volontaria Mirta Agnoletti. Venerdì il funerale; Stroncata da un malore nella notte: Mirta trovata senza vita in casa; Notte di fuoco nel Trevigiano: assalti a 4 bancomat giostraio ferito grave; La lunga lotta contro il tumore e il tragico epilogo: la prof Brigida muore a 46 anni. Mirta Agnoletti trovata morta in casa a 48 anni. Il dolore degli amici: «Ci piace pensare che un soffio di vento sia una tua amorevole carezza»A ritrovarla lunedì sera senza vita sono stati i carabinieri, allertati dagli amici, preoccupati per la sua assenza. Ma la morte di Mirta ... msn.com Malore fatale nella notte, Mirta trovata morta in casa a 48 anniGiavera del Montello piange Mirta Agnoletti, morta a 48 anni per un malore. Venerdì i funerali nella chiesa storica. nordest24.it Malore fatale nella notte, Mirta trovata morta in casa a 48 anni --> https://www.nordest24.it/giavera-montello-morta-mirta-agnoletti-volontaria - facebook.com facebook Giavera del Montello piange Mirta Agnoletti, morta a 48 anni per un malore. Venerdì i funerali nella chiesa storica. #Veneto #Treviso #Cronaca #Inevidenza x.com