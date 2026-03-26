mirkoeilcane in concerto a milano il 30 aprile per ultrasuoni

Il concerto di Mirkoeilcane si terrà a Milano il 30 aprile, nell’ambito della rassegna Ultrasuoni, organizzata dal collettivo Prisma. L’evento è previsto presso una location ancora da definire e fa parte di una serie di esibizioni musicali promosse dal progetto. La data è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del collettivo, che ha annunciato anche altre iniziative in programma per la stessa manifestazione.

Milano, aprile 2026 – Torna ULTRASUONI, il format musicale ideato e organizzato dal collettivo artistico Prisma. Nato con l’obiettivo di offrire uno spazio libero e aperto, ULTRASUONI punta a valorizzare la scena emergente, dare visibilità concreta ai nuovi artisti e creare connessioni reali tra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - mirkoeilcane in concerto a milano il 30 aprile per ultrasuoni Articoli correlati Leggi anche: Nicolò Filippucci: 10 aprile esce l’album e il concerto Ultrasuoni e fluorescenza: l’Ospedale Magati riceveUna donazione strategica per la sanità reggiana sta per trasformare le cure all’Ospedale Magati di Scandiano. Aggiornamenti e notizie su mirkoeilcane in concerto a milano il 30... mirkoeilcane in concerto a milano il 30 aprile per ultrasuoniMilano, aprile 2026 – Torna ULTRASUONI, il format musicale ideato e organizzato dal collettivo artistico Prisma. Nato con l’obiettivo di offrire uno spazio libero e aperto, ULTRASUONI punta a valorizz ... milanotoday.it Mirkoeilcane in concerto al Parco del Celio il 20 settembreSabato 20 settembre 2025. Roma accoglierà il ritorno di Mirkoeilcane, che salirà sul palco del Parco del Celio alle ore 21:00 per un concerto a ingresso gratuito nell’ambito del Live al Colosseo ... ilmessaggero.it