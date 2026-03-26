Il parco divertimenti Mirabilandia aprirà ufficialmente il 2 aprile, segnando l’inizio della nuova stagione. La struttura, inaugurata nel 1992 e situata su una superficie di 850 ettari, si prepara ad accogliere i visitatori con diverse novità. Tra queste, spicca l’area dedicata all’universo K-pop, un’installazione che porta in Italia le tendenze musicali e culturali dalla Corea.

Ravenna, 26 marzo 2026 – Mancano pochi giorni alla nuova stagione di Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia aperto nel 1992 e dislocato su 850.000 mq, con oltre 40 attrazioni, 6 aree tematiche, show, punti ristoro, negozi e photocall e nel quale lavorano, nei periodi di punta, fino a 850 addetti che diventano più di mille con gli appalti esterni. L’appuntamento è fissato per giovedì 2 aprile alle 10.30, quando i cancelli torneranno ad aprirsi dando il via a una stagione ricca di spettacoli, attrazioni e novità pensate per tutte le età. Mirabilandia, la direttrice Sabrina Mangia “Sarà un anno in cui le famiglie con bimbi in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mirabilandia al via il 2 aprile. Le novità? “Universo K-pop. Dalla Corea a mito globale”

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