Mio figlio non vuole più fare il riposino pomeridiano | che fare?

Un genitore ha scritto chiedendo consiglio perché il figlio di tre anni ha smesso improvvisamente di fare il riposino pomeridiano. La richiesta riguarda un cambio nel comportamento del bambino, che ha deciso di interrompere questa abitudine senza motivazioni esplicite. La comunicazione si concentra esclusivamente sulla situazione familiare, senza riferimenti a cause mediche o altre circostanze.

Salve dottoressa, mio figlio ha compiuto da poco tre anni e di colpo ha smesso di voler fare il riposino pomeridiano. Il risultato è che arriva alle 18 stanchissimo e fa un sacco di capricci durante la cena. Le poche volte che riesco a farlo dormire, la sera non riesce a prendere sonno prima di mezzanotte. Non riesco a capire come devo comportarmi. Qual è una giusta routine del sonno a questa età? Grazie mille. Buongiorno signora, intorno ai 3 anni molti bambini iniziano a ridurre o abbandonare il riposino pomeridiano. Se dorme di giorno, è normale che la sera faccia più fatica ad addormentarsi. In questi casi può essere utile eliminare il sonnellino e anticipare leggermente l’orario della sera, mantenendo una routine regolare e prevedibile (bagnetto, storia, luci soffuse). 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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