Milik show in partitella | cosa ha fatto l’attaccante della Juventus in allenamento!? Tifosi gasati – VIDEO

Durante l'allenamento della Juventus, l'attaccante ha partecipato a una partitella dimostrando buona forma fisica. Un video diffuso mostra alcune delle sue azioni sul campo, suscitando entusiasmo tra i tifosi presenti. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’allenamento o su eventuali programmi futuri è stata comunicata ufficialmente.

Arek Milik show in partitella: cosa ha fatto l’attaccante della Juventus in allenamento!? I tifosi della Vecchia Signora sono super gasati. La Juve prosegue la preparazione al centro sportivo con un protagonista assoluto. Arkadiusz Milik ha illuminato la seduta odierna con una prodezza balistica. Durante la consueta partitella in famiglia, il calciatore ha scagliato una violenta botta di sinistro che ha trafitto il portiere, lasciando poco spazio all’intervento del compagno. CONTINASSA JUVE LIVE La rete del centravanti ha immediatamente gasato i tifosi bianconeri, che vedono in questo segnale un recupero importante per le prossime sfide di campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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