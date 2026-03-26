Il tecnico della squadra ha deciso di inserire l’attaccante nel reparto offensivo, valutando di impiegarlo come riferimento centrale durante le azioni offensive. La strategia prevede l’utilizzo della sua esperienza per supportare gli attaccanti nelle conclusioni finali, sfruttando le sue caratteristiche di giocatore di peso in area avversaria. La scelta si inserisce nelle prossime partite, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco.

Arek Milik si candida per un finale di stagione da protagonista nella Juventus. Gli undici minuti giocati contro il Sassuolo non rappresentano un punto di arrivo, bensì di ripartenza. L’attaccante vuole dare continuità al suo ritorno in campo, dopo aver sofferto da fuori per due anni: out poco prima dell’Europeo nell’estate 2024, da quel momento non ha più trovato la strada nonostante diversi tentativi di recupero. Fino ad aver visto finalmente la luce. Ora Milik è tornato. E vuole chiudere in bellezza la stagione, in modo da stravolgere di nuovo i pensieri dei tifosi della Juve sul suo conto. Il calciatore ha esperienza e tutte le... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milik prova a tenersi la Juve: Spalletti pensa di utilizzarlo in questo modo

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