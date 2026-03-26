Milano Rosalía interrompe il concerto per un malore

Da lapresse.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un concerto al Forum di Assago, vicino a Milano, la cantante spagnola ha dovuto interrompere lo spettacolo a causa di un malore. Si è trattata di un’intossicazione alimentare che l’ha colpita mentre si esibiva sul palco. L’evento è avvenuto nella serata di ieri e ha portato all’interruzione dell’esibizione. Nessun altro dettaglio è stato fornito in merito alle condizioni della cantante.

(LaPresse) Intossicazione alimentare per la cantante spagnola Rosalía, che ieri sera si è sentita male mentre si esibiva sul palco del Forum di Assago, poco fuori Milano. A circa un’ora dall’inizio della performance, l’artista catalana si è scusata con il proprio pubblico e ha deciso di interrompere il concerto. I fan, preoccupati, sono stati rassicurati nelle scorse ore dalla cantante stessa, che con una storia sui social li ha aggiornati sulle sue condizioni. “Mi sento meglio, grazie mille a tutti quelli che c’erano per l’amore e la comprensione”, ha scritto su Instagram. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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