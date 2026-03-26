Durante un concerto al Forum di Assago, la cantante spagnola ha dovuto interrompere lo spettacolo a causa di un malore. Fonti riferiscono che si trattava di un’intossicazione alimentare, che ha costretto l’artista a fermarsi sul palco. L’evento si è verificato durante la serata di ieri e ha causato l’interruzione improvvisa della performance.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Interruzione improvvisa al Forum di Assago. La cantante spagnola Rosalía è stata colpita da una intossicazione alimentare mentre si esibiva ieri sera. 25 marzo, al Forum di Assago, alle porte di Milano. Dopo circa un’ora dall’inizio dello spettacolo, l’artista ha accusato un malore che l’ha costretta a fermarsi. Le scuse al pubblico e lo stop al live. Visibilmente provata, Rosalía ha deciso di interrompere il concerto, rivolgendosi ai fan con parole di scuse per l’imprevisto. La decisione, seppur difficile, si è resa necessaria per tutelare la sua salute. Il messaggio ai fan sui social. Nelle ore successive, la cantante ha voluto rassicurare il pubblico attraverso una storia pubblicata su Instagram. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Milano, Rosalía costretta a fermarsi sul palco: malore durante il concerto

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