milano 92enne spara alla badante

A Milano, un uomo di 92 anni ha sparato alla badante rumena durante una discussione. L'incidente si è verificato in un appartamento della città, portando all'intervento delle forze dell'ordine. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate, mentre l'anziano è stato fermato e portato in questura. La dinamica dei fatti è ancora oggetto di accertamenti.

MILANO, 26 MAR – Un anziano di 92 anni ha sparato un colpo di pistola alla sua badante romena di 46 anni in un’abitazione di viale Faenza a Milano. E’ accaduto nel primo pomeriggio. Non si conoscono le condizioni della donna che è stata portata in ospedale dagli operatori del 118 ma non sembra in pericolo di vita. Sull’episodio indaga la Polizia. L’uomo ha estratto l’arma e sparato al culmine di una lite con la donna che è stata colpita all’addome da un colpo e gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura stanno cercando di stabilire se il colpo sia partito accidentalmente, anche a causa dell’ètà dell’uomo, oppure sia stato un gesto intenzionale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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