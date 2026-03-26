Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato a Milano dopo aver portato un’accetta all’incontro con l’ex ragazza. La ragazza e sua madre si sono presentate insieme per chiarimenti, ma durante la conversazione un passante ha notato l’arma bianca che spuntava dalla giacca del giovane. La polizia è intervenuta e ha fermato l’individuo.

La ragazza si è presentata all’incontro chiarificatore insieme alla madre. Mentre i tre parlavano, un passante ha notato l’arma bianca uscire dalla giacca del giovane. Il cittadino ha chiamato il 112 e il 18enne è stato arrestato dopo la perquisizione Una tragedia sventata a Peschiera Borromeo, appena fuori Milano.Due adolescenti si erano dati appuntamento per strada per chiarire, probabilmente, le dinamiche che hanno portato alla fine della loro relazione.La ragazza di 16 anni, forse temendo il peggio, si èpresentata all’incontro accompagnata dalla madre. Da quanto emerge, durante il confronto tra i tre,un passante avrebbe notato che il 18enne nascondeva un’accetta sotto il giubbotto, notando il dettaglio estremamente preoccupante, il cittadino ha chiamato prontamente il 112. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, 18enne armato di accetta all’incontro con l’ex: arrestato

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