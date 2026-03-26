Milan | retroscena su Leao

Nella partita tra Milan e Torino, Rafael Leao non è sceso in campo, e la sua assenza non è legata solo a un problema fisico. Prima del match, si è svolto un confronto diretto e aperto tra il giocatore e l’allenatore. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra il calciatore e la società, senza che siano stati forniti dettagli aggiuntivi sulle motivazioni.

Dietro l’assenza di Rafael Leao nella vittoria del Milan contro il Torino non c’è solo un problema fisico, ma un confronto diretto e sincero tra il giocatore e Massimiliano Allegri che ha segnato la vigilia del match. Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, alla vigilia della partita il tecnico rossonero ha avuto un colloquio privato con Leao chiedendogli maggiore contributo e sacrificio per la squadra, soprattutto in fase difensiva e di non possesso. La risposta del portoghese è stata diretta e disarmante: «Non ce la faccio». Parole legate alle sue attuali condizioni fisiche, che hanno portato Allegri a decidere di non convocarlo per la gara. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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