Carlo Pellegatti, noto commentatore sportivo, ha condiviso su YouTube un'analisi sulla strategia del Milan. Secondo Pellegatti, l'adozione di un modulo 4-3-3 avrebbe impedito alla squadra di raggiungere i 63 punti in campionato. La sua opinione si basa sui risultati ottenuti con l'attuale assetto tattico, senza fare riferimenti a fattori esterni o a valutazioni soggettive.

In un video pubblicato sul proprio canale YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato di alcuni temi attuali del mondo Milan. Prima del campo, il noto tifoso rossonero si è soffermato sul possibile acquisto a titolo definitivo di Samuel Chukwueze da parte del Fulham, ricordando che dai vari giocatori in prestito il club di Via Aldo Rossi riuscirà a racimolare una cifra importante in vista del prossimo calciomercato. "Chukwueze sembra che piaccia anche ai dirigenti del Fulham che sarebbero interessati a riscattarlo con i 24 milioni di euro che arriverebbero nelle casse del Milan. Secondo qualche recente calcolo il Milan da alcuni giocatori in prestito potrebbe portare a casa dai 50 ai 70 milioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti ne è certo: “Col 4-3-3 non sarebbero mai stati fatti 63 punti”

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