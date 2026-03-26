Milan | nuova tegola per Leao

Rafael Leao ha lasciato l’Italia, causando preoccupazioni nel Milan. La decisione del calciatore portoghese di partire si aggiunge a una serie di difficoltà per il club, che sta affrontando problemi legati alla sua presenza e al suo rendimento. La situazione si inserisce in un momento di tensione tra il giocatore e la società, con conseguenze ancora da chiarire.

Nuova tegola per Rafael Leao e per l’AC Milan. Il portoghese ha lasciato l’Italia e ha fatto rientro in patria per sottoporsi a un ciclo di cure specialistiche presso una clinica di fiducia a Lisbona, dopo il persistere del fastidio all’adduttore destro (già riacutizzatosi prima della gara contro il Torino). Secondo quanto riportato da fonti vicine al club, Leao non è riuscito a risolvere completamente il problema muscolare con le terapie conservative effettuate a Milanello. Il fastidio, che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite e gli ha impedito di aggregarsi alla nazionale portoghese, richiede ora un approccio più mirato e personalizzato. Il giocatore ha quindi deciso di volare in Portogallo per effettuare accertamenti approfonditi e seguire un programma riabilitativo intensivo con specialisti di sua fiducia. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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