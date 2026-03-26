Milan il regalo a Giroud fa commuovere il bomber e i tifosi

A Milano, un gesto semplice come regalare una maglia rossonera a Olivier Giroud ha suscitato emozioni tra il bomber e i tifosi. La presenza della divisa del club rossonero sembra risvegliare ricordi e sentimenti tra i sostenitori, creando un momento di intimità tra il giocatore e la passione dei tifosi. L’episodio ha attirato l’attenzione di chi assiste alle reazioni di Giroud e dei tifosi presenti.

Non c’è niente da fare, basta mettere una maglia rossonera vicino ad Olivier Giroud e a ogni tifoso del Milan riaffiora un brivido lungo la schiena. Un brivido che sa di vento d’Oltralpe, ma anche di cavalcate tricolori. È l’insostenibile leggerezza dell’essere milanisti, potremmo dire parafrasando Kundera (che tra l’altro di nome faceva Milan, ndr) ma anche un viaggio nei ricordi lasciati in eredità da quello che senza timore di smentita possiamo definire il miglior numero 9 transitato da queste parti nell’ultimo lustro. Olivier, apri la busta!. Il Milan ha recapitato all’attaccante francese, oggi in forza al Lille, una busta regalo contenente la versione argento della quarta maglia di questa stagione, che la squadra ha indossato nell’ultima partita casalinga contro il Torino. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, il regalo a Giroud fa commuovere il bomber e i tifosi Articoli correlati Leggi anche: Giroud fa ancora la differenza al Lille: il Milan se ne è privato troppo presto? Sal da Vinci fa impazzire l’Ariston e la sala stampa: l’applauso infinito lo fa commuovere – Il videoC’è voluta la travolgente energia del partenopeo Sal da Vinci per far saltare sulla sedia il teatro dell’Ariston. Contenuti e approfondimenti su Milan il regalo a Giroud fa commuovere... Temi più discussi: È tutto vero: il regalo per Allegri arriva dalla Champions League; Inter, un altro regalo; La Lazio più bella della stagione: contro il Milan una serata da ricordare; Il Napoli si regala una notte da leone: batte il Cagliari e sorpassa il Milan per una notte. Mercato Milan, doppio regalo ad Allegri: Fullkrug a un passo e il Chelsea offre Disasi, il puntoMILANO - Chiamatelo re Mida Max. Dategli giocatori veri e lui li trasformerà in oro, in elementi in grado di aiutarlo a raggiungere gli obiettivi prefissati col club. Allegri nella sua lunga ... tuttosport.com Domenica amara per il Milan. Il CorSport: Sarri, regalo all'InterIl Milan non sfrutta l'occasione e perde ancora terreno con il primo posto in classifica. Dopo il pareggio casalingo dell'Inter contro l'Atalanta, il Diavolo perde di misura contro ... milannews.it Nesta a pranzo con Maldini qui non si può che piangere… #acmilan - facebook.com facebook #Milan, #Gabbia: "Prima delle partite #Allegri ci dice cose che poi si verificano in campo" #SerieA #SempreMilan x.com