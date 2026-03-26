Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha commentato il lavoro dell’allenatore, affermando che prima delle partite Allegri fornisce indicazioni che si rivelano poi efficaci in campo. Il giocatore ha sottolineato come le strategie e i consigli del tecnico siano spesso confermati durante le gare, senza aggiungere ulteriori interpretazioni o considerazioni.

Matteo Gabbia ha parlato dell'importanza di Massimiliano Allegri per il Milan nell'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport'. Il difensore ha sottolineato la capacità del tecnico rossonero di leggere i momenti della partita, esaltandone anche la gestione del gruppo e degli allenamenti. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole. "Siamo fortunati ad avere un allenatore e uno staff con grande esperienza e carisma. Ha migliorato tutti noi. La sua gestione del gruppo è straordinaria e anche dal punto di vista tecnico-tattico ci dà indicazioni nuove, a cui io personalmente non ero abituato. Mi ha colpito molto anche la gestione degli allenamenti e dei momenti della partita: spesso ci dice cose prima delle gare che poi si verificano davvero in campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Gabbia: “Prima delle partite Allegri ci dice cose che poi si verificano in campo”

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