Youssouf Fofana si è affermato come uno dei punti di riferimento del Milan durante questa stagione. Sotto la guida dell’allenatore Massimiliano Allegri, il centrocampista francese ha mostrato un rendimento costante e ha contribuito alle prestazioni della squadra. La sua presenza in campo è diventata un elemento stabile nel reparto centrale, influenzando le dinamiche delle partite del Milan.

Milan: Youssouf Fofana è diventato uno dei giocatori più affidabili e incisivi della rosa rossonera sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese, arrivato dal Monaco nell’estate 2024, ha vissuto un’evoluzione tattica importante che lo ha reso praticamente insostituibile nel 3-5-2 del tecnico toscano. Dopo un primo anno di adattamento al Milan, Fofana ha accettato di cambiare ruolo, passando da internoregista basso a mezzala destra. Un passaggio non semplice, come lui stesso aveva ammesso a inizio marzo in un’intervista a L’ Équipe, dove aveva confessato di faticare nel nuovo posizionamento e di temere ripercussioni anche sulla nazionale francese in vista del Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Fofana è diventato incisivo nella rosa

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