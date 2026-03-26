Negli ultimi cinque anni, l’allenatore ha conquistato due scudetti, ma è stato anche sollevato dall’incarico in alcune occasioni. La sua gestione è stata caratterizzata da risultati alterni, con vittorie e sconfitte che hanno segnato il cammino della squadra. In questo periodo, il club ha affrontato diversi momenti di tensione e cambiamenti, influenzando il percorso stagionale e la stabilità dell’ambiente.

Meno otto e più quattro. Otto sono le partite che mancano alla bandiera a scacchi e quattro le vittorie che secondo i calcoli di Allegri darebbero la sicurezza di giocare in Champions la prossima stagione. In pura teoria, basandosi su queste proiezioni, il Milan potrebbe anche permettersi di perdere le altre quattro. Ma sarebbero montagne russe da crisi coronarica e poi, osservando l'andamento del Diavolo fino a questo punto del torneo, è difficile pensare a una squadra senza vie di mezzo. I rossoneri sono pur sempre quelli che, tra le prime sei, hanno pareggiato di più (9, al pari di Como e Juve). La premessa dunque è che per garantirsi il ritorno nell'Europa più ricca il Milan potrebbe anche permettersi di abbassare l'attuale media punti (2,1). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan allo sprint: i finali di Allegri tra scudetti e qualche ko di troppo

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