Il vescovo di Trento ha commentato la situazione dei migranti irregolari nei centri di permanenza temporanea, affermando che la presenza di queste persone è fondamentale per la società e criticando le modalità di trattamento adottate nei loro confronti. Ha sottolineato che i migranti vengono tenuti in vita e che le condizioni di detenzione risultano troppo dure.

di Francesca Galici – La predica pro-migranti, ancora una volta, arriva dal pulpito di una chiesa da parte dell’arcivescovo di Trento Lauro Tisi in occasione della 34esima veglia di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri dal titolo “Gente di primavera”. Monsignor Tisi, riferendosi ai migranti nei Cpr, quindi irregolari e in attesa di rimpatrio, ha dichiarato che “ci stanno tenendo in piedi e noi li trattiamo con durezza, con negligenza, con freddezza”. E rivolgendosi ipoteticamente agli stranieri ha detto: “Cari fratelli migranti, perdonateci”. Definire i migranti presenti nei Centri di permanenza per il rimpatrio come coloro che “ci stanno tenendo in piedi” appare come una forzatura ideologica che non ha ancoraggio nella realtà. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Migranti irregolari, vescovo di Trento: “ci stanno tenendo in piedi e noi li trattiamo con durezza”

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