Michael nasce nella camicia con placenta a forma di cuore | la notte magica allo Spaziani di Frosinone

Nella notte del 26 marzo, all’Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, è nato un neonato con la placenta a forma di cuore. Il parto si è svolto nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, mentre nel giorno dedicato alla lentezza si è registrato un evento che ha attirato l’attenzione. La nascita è avvenuta senza complicazioni.

Quattro bambini venuti al mondo in poche ore: la ASL Frosinone racconta sui social una notte tra scienza, meraviglia e tanto amore Anche se oggi, 26 marzo, si celebra la Giornata Mondiale della Lentezza, al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Fabrizio Spaziani la notte è stata tutt’altro che calma. Un post pubblicato sui canali social della ASL di Frosinone racconta come le ostetriche Serena, Giulia, Chiara e Ramona, insieme a neonatologi, ginecologi e anestesisti, abbiano seguito ben quattro parti nella stessa notte. Ore di grande attività, tra emozione, professionalità e tanta energia. Tra le nascite, una ha colpito per la... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Michael nasce “nella camicia” con placenta a forma di cuore: la notte magica allo Spaziani di Frosinone Articoli correlati Andrea Iannone esce allo scoperto con Rocio nella sua "serata magica": il gesto rivelatoreRocio Munoz Morales e Andrea Iannone sono la presunta coppia al centro dei gossip più infuocati della settimana, ma nelle ultime ore, un clamoroso... Michael Ragonese 4et con Seamus Blake al teatro Forma di Bari per la rassegna SoundscapesGiovedì 19 febbraio, alle 21, i riflettori del Teatro Forma di Bari si accenderanno su uno degli appuntamenti più attesi della stagione «Soundscapes...