Miami super Sinner batte Tiafoe e conquista la semifinale

Il 26 marzo 2026, a Miami, il tennista italiano ha vinto i quarti di finale del Masters 1000 contro l’avversario statunitense, numero 20 del ranking mondiale. L’incontro si è concluso con un risultato di 6-2, 6-2 in un’ora e dodici minuti. Con questa vittoria, il giocatore si è qualificato per la semifinale dell’evento.

Miami, 26 marzo 2026 – Jannik Sinner vola in semifinale a Miami. Oggi, giovedì 26 marzo, il tennista azzurro ha battuto lo statunitense Frances Tiafoe, numero 20 del mondo, nei quarti di finale del Masters 1000 americano, imponendosi in due set 6-2, 6-2 in un’ora e 12 minuti di gioco. Tutto facile fin dai primi game per Sinner, che piazza subito un break in apertura di set e si ripete al quinto parziale, non rischiando niente al servizio grazie a un’ottima percentuale di prime e macinando ace su ace. Il copione non cambia nel secondo set, dove Sinner trova il break nel terzo gioco, resiste al ritorno di Tiafoe e ruba di nuova la battuta nel settimo game. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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