Durante l’ottava edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi, sono state protagoniste le concorrenti Francesca Manzini e Alessandra Mussolini. Una frase attribuita a Mussolini, pronunciata in modo confidenziale, ha attirato l’attenzione. La discussione tra le due si è svolta all’interno della casa e ha coinvolto altri partecipanti. La puntata è stata seguita da un’ampia copertura mediatica.

Giorgia canta 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli: "Schietto e sincero. Grata di averlo incontrato" Che tra le due non scorra buon sangue, è noto. Ma possibile che si sia (quasi) arrivati alle mani? Difficile crederci, ma per Alessandra Mussolini l'intenzione era quella Ci sono Francesca Manzini e Alessandra Mussolini tra le protagoniste dell'ottava edizione del Grande Fratello Vip, che vede alla conduzione Ilary Blasi. Le opinioniste sono Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Inizialmente non sembrava ma poi, nel giro di pochi giorni, è divenuto chiarissimo: tra l'imitatrice e l'ex politica non potrà mai esserci amicizia. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - "Mi vuoi menare? Fallo". Alessandra Mussolini e la confidenza (grave) su Francesca Manzini al GF

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