Mi sono spaccato contro un muro dopo un incidente in moto poi ho capito che volevo fare solo musica A 16 anni lavoravo per pagare gli avvocati So cosa vuol dire andare in fabbrica | ecco Promessa

Da ilfattoquotidiano.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Promessa, rapper e songwriter, ha raccontato di aver subito un incidente in moto che lo ha portato a riflettere sulla propria vita, rivelando di aver deciso di dedicarsi alla musica. A 16 anni, ha lavorato per sostenere le spese legali di un procedimento giudiziario e ha esperienza di lavoro in fabbrica. La sua musica viene descritta come fortemente legata al suo senso di identità.

“Identitario”. È questo uno degli aggettivi che potrebbe meglio rappresentare Promessa, il suo modo di scrivere e di fare rap. L’artista, classe 2003, è “nato e cresciuto” (per citare una sua collaborazione con Guè ) in Bicocca, un quartiere a nord di Milano e, venerdì 27 marzo, uscirà il suo terzo disco, “ Morendo Ad Occhi Aperti ”. La cifra stilistica di Promessa unisce un racconto duro e crudo della provincia (“Molte persone a me vicine sono rassegnate a vivere determinate dinamiche stando a galla”) a produzioni che strizzano l’occhio al rap dei primi anni 2000. L’album ha dodici tracce e sette featuring ( Night Skinny, Ernia, Rrari Dal Tacco, Sayf, Franco126, 22simba e Flaco G ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono spaccato contro un muro dopo un incidente in moto, poi ho capito che volevo fare solo musica. A 16 anni lavoravo per pagare gli avvocati. So cosa vuol dire andare in fabbrica”: ecco Promessa

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