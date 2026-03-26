Durante il concerto di Rosalía al Forum di Assago, l'artista ha interrotto l'esibizione e si è allontanata dal palco, dopo aver dichiarato di sentirsi male. La performance si è conclusa in modo improvviso, lasciando i presenti sorpresi. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulle condizioni di salute dell'artista o sui motivi dell'interruzione dello spettacolo.

Una serata partita con tanta energia è finita nel modo più inaspettato. Al Forum di Assago, il concerto milanese di Rosalía si è trasformato in un colpo di scena che nessuno dei 11.500 presenti avrebbe immaginato: poco dopo le 22, l’artista catalana, 33 anni, ha rivelato di essere vittima di un’intossicazione alimentare “food poisoning” ed è stata costretta a interrompere lo show. Aveva provato a proseguire ma si è dovuta fermare a metà concerto, subito dopo il secondo atto del suo tour ‘Lux’, partito il 16 marzo scorso da Lione. Visibilmente provata, dopo una pausa al termine del secondo atto è tornata sul palco per rivolgersi al pubblico milanese: “Mi sento male. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - “Mi sento male”: Rosalía interrompe il concerto di Milano ed esce di scena. Cosa è successo

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