Mi hanno tolto un pezzettino Giorgia Palmas operata l’annuncio direttamente dall’ospedale

Giorgia Palmas ha annunciato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico al ginocchio, comunicandolo tramite i social. L’attrice ha riferito di aver subito l’asportazione di un pezzettino dal suo ginocchio. L’operazione si è svolta in ospedale, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla natura dell’intervento o sulle condizioni di salute.

Personaggi Tv, Giorgia Palmas ha comunicato sui social di essersi sottoposta a un intervento al ginocchio. L’ex velina ha condiviso aggiornamenti direttamente dall’ospedale, rassicurando i follower sulle sue condizioni dopo l’operazione. La showgirl, 42 anni, ha raccontato l’accaduto in prima persona, pubblicando anche un breve video nel post-operatorio. Nel filmato compare il gesto di vittoria con le dita, segnale che l’intervento si è concluso senza problemi. Giorgia Palmas operata: il problema al menisco. Il problema fisico, secondo quanto riferito dalla stessa Palmas, è emerso nei giorni precedenti all’intervento. Tutto sarebbe iniziato nel fine settimana del 15 marzo, poco dopo il rientro da una vacanza in Egitto insieme al marito Filippo Magnini. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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