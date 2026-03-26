Le forze dell’ordine hanno smantellato una rete legata al traffico di droga, in particolare crack, in un'operazione che ha portato all'arresto di diverse persone. Durante le attività investigative sono stati sequestrati armi da guerra, tra cui AK-47 e M30. Testimoni hanno riferito che alcuni degli indagati avrebbero dato ordini a familiari e partner, evidenziando un ambiente dominato dalla violenza e dall'illegalità.

È un mondo di violenza senza apparenti scrupoli quello che emerge dall’ultima operazione delle forze dell’ordine: uomini che si sarebbero vantati di possedere armi da guerra come AK-47 e M30, che avrebbero impartito ordini a fidanzate, compagne e persino alle madri, e che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, non avrebbero esitato a usare violenza fisica, talvolta puntando una pistola alla testa delle vittime. Anche un debito di appena venti euro, secondo le accuse, avrebbe potuto scatenare aggressioni nei confronti dei corrieri. È questa la fotografia inquietante di una rete criminale attiva tra Messina e l'hinterland di Milazzo, smantellata dalle indagini coordinate dalla Procura Distrettuale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Mezzatesta, Joker e la catena del narcotraffico: cronaca di una "rete" che aveva fatto del crack un mestiere

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