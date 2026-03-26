Per venerdì 27 marzo, le previsioni indicano cieli in prevalenza sereni o leggermente nuvolosi nella zona di Modena, senza precipitazioni previste. La temperatura massima sarà di 15°C, mentre quella minima si fermerà a 4°C. Lo zero termico si manterrà a 1265 metri di quota. La giornata si prospetta stabile, con condizioni di tempo asciutto e temperature moderate.

A Modena cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1265m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. L'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico sui litorali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per venerdì 27 marzo

Articoli correlati

Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per venerdì 27 febbraio 2026

Meteo | Previsioni per venerdì 6 marzoA Modena domani molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli sereni, non sono previste piogge.

Passion Meteo . Previsioni per l'Italia per 10 giorni in aggiornamento per venerdì 27 febbraio 2026.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Meteo Previsioni per venerdì 27 marzo

Temi più discussi: Meteo Roma | Oggi | Domani | Previsioni 15 Giorni; Previsioni meteo video di venerdì 27 marzo sull'Italia; Meteo in Veneto, le previsioni per venerdì 20 marzo: qualche nuvola, ma prevale il sole; Meteo Perugia: oggi poco nuvoloso, Giovedì 26 pioggia, Venerdì 27 nubi sparse.

Previsioni meteo, weekend al freddo a causa del ciclone artico: neve a bassa quotaLa giornata più instabile dovrebbe essere quella di venerdì, prima di un lento ritorno della primavera ... msn.com

Meteo, tornano neve e freddo: le previsioni della protezione civileChe tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 26 e venerdì 27 marzo, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 25 marzo. Per quanto riguarda la situazione ... perugiatoday.it

Allerta Meteo, l'impatto del Ciclone Polare Deborah sull'Adriatico è uno shock: NEVE FORTE in pianura e VENTO devastante, scatta l'allarme per il Centro/Sud!!! - facebook.com facebook

Allerta meteo, vento fino a 120 km orari sui monti, alberi e fili elettrici caduti in Friuli E' arrivato il previsto peggioramento; colpiti lo spilimberghese e alcune zone della pianura pordenonese x.com