Meteo Napoli il ritorno del maltempo | le previsioni fino a sabato

Le previsioni meteo per Napoli indicano una giornata con annuvolamenti, temporali e momenti di schiarita. Le temperature oscillano tra 8 e 13 gradi Celsius. La situazione si mantiene stabile fino a sabato, con condizioni di maltempo che coinvolgono la città. Il cielo continuerà a essere irregolare, con piogge intermittenti previste anche nei prossimi giorni.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da annuvolamenti con temporali e schiarite, con temperature comprese tra 8 e 13°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da nubi sparse, con una temperatura di 13°C. Venti forti da Ovest-Sud-Ovest con intensità di circa 35kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 1:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da poche nubi, con una temperatura di 13°C. 🔗 Leggi su 2anews.it

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