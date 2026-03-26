Per giovedì 26 marzo 2026 in Campania si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge che interesseranno l’intera giornata. A Avellino sono stimati circa 9 millimetri di pioggia. Le condizioni meteorologiche interesseranno anche altre zone della regione, con precipitazioni sparse e nuvolosità persistente durante tutto il giorno.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 26 marzo 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1255m. I venti saranno al mattino molto forti e proverranno da Sudovest, al pomeriggio molto forti e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1221m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 26 marzo 2026

Articoli correlati

Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 26 febbraio 2026

Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 5 marzo 2026Avellino – Ci cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

Contenuti e approfondimenti su Meteo le previsioni in Campania per...

Temi più discussi: Dopo le nubi torna il sole, poi irruzione polare: crollo termico e rischio gelate nel weekend; Previsioni meteo, rischio instabilità nelle vacanze di Pasqua; Previsioni meteo video di giovedì 26 marzo sull'Italia; Da giovedì tornano maltempo, neve fino a bassa quota, venti forti e temperature in netta diminuzione.

Meteo, weekend del 21-22 marzo con perturbazione in arrivo: le previsioniUn fronte freddo si avvicina all'Italia: instabilità in aumento prima al Nord e domenica localmente anche al Centro-sud. Le previsioni meteo del 21-22 marzo ... meteo.it

Previsioni meteo Roma e Lazio: oggi forte vento, pioggia e temperature quasi invernaliForte vento, pioggia e crollo delle temperature sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 26 marzo ... fanpage.it

Buongiorno dal Tirreno, ecco le previsioni meteo per oggi - giovedì 26 marzo - in Toscana a cura del Consorzio LaMMA. Cielo e fenomeni: nuvoloso o molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi sulle zone settentrionali e orientali nottetempo e fino al primo m - facebook.com facebook

#Meteo #Sardegna #26marzo - Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con pià variabilità nel pomeriggio. Venti tesi e mari agitati. Temperature medie comprese tra 8 e 14°C. x.com