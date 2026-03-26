Meteo-Giuliacci Italia a metà ed effetto-Azzorre | ecco cosa rischiamo nel weekend

Le previsioni meteo per il fine settimana indicano una divisione del territorio italiano, con alcune regioni che potrebbero essere interessate da piogge e precipitazioni. La stima si basa sulle analisi del team di esperti guidati da Mario Giuliacci, che ha evidenziato un quadro meteorologico caratterizzato da condizioni diverse a seconda delle zone del paese.

Italia divisa a metà. Almeno stando alle previsioni meteo in vista del weekend. Stando al team di Mario Giuliacci sono infatti previste precipitazioni su alcune regioni italiane. Tutta colpa di una circolazione ancora instabile. Nella giornata di domenica, poi, lo scenario migliorerà con l’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre. Per la precisione, "nella giornata di giovedì 26 marzo la discesa di aria fredda da Nord Europa porterà alla formazione di un vortice che condizionerà il tempo anche nell’avvio del fine settimana - si legge -. Nella giornata di sabato 28 marzo sono attese piogge e locali temporali al Centro-Sud, in particolare su Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e su parte della Sicilia tirrenica". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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