Meta e YouTube sono ritenute responsabili di aver creato prodotti che inducono dipendenza

Una giuria di Los Angeles ha deciso che Meta e YouTube sono responsabili di aver sviluppato prodotti che provocano dipendenza. La sentenza potrebbe influenzare il modo in cui le piattaforme digitali vengono considerate in ambito legale e regolamentare. La decisione arriva dopo un procedimento che ha analizzato gli effetti delle applicazioni sulle persone. La sentenza si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle conseguenze dei social media.

(Adnkronos) – Una giuria di Los Angeles ha emesso una sentenza destinata a ridefinire i confini della responsabilità per i giganti tecnologici. Il verdetto stabilisce che le caratteristiche di design di alcune piattaforme social sono state un "fattore sostanziale" nel causare danni alla salute mentale di una giovane utente. La condanna impone il pagamento di 6 milioni di dollari in danni compensativi e punitivi, ripartiti tra le società coinvolte, segnando la prima conclusione di questo tipo in un processo per danni personali legato alla dipendenza da social media. Durante il dibattimento, la tesi dell'accusa ha sostenuto che i vertici aziendali fossero consapevoli del potenziale additivo dei propri prodotti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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