Mercato sui lungarni

La primavera si fa sentire sui lungarni con l’allestimento di un grande mercato. L’evento è stato organizzato da Fiva Confcommercio Pisa e Il Mercato del Forte 2. Sono presenti numerosi espositori con prodotti di vario genere, attirando visitatori lungo la passeggiata lungo il fiume. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e prosegue durante le giornate di bella stagione.

La primavera esplode sui lungarni con il grande mercato organizzato da Fiva Confcommercio Pisa e Il Mercato del Forte 2.0. Domenica 29 marzo dalle 8 alle 19 lungarno Pacinotti e lungarno Mediceo si trasformeranno in una grande vetrina a cielo aperto, tra colori, profumi e tante occasioni d'acquisto all'aria aperta. Un'iniziativa che vedrà protagonisti 75 banchi tra quelli del Mercato di Pisa e quelli del Consorzio di Forte dei Marmi, ormai conosciuto e famoso a livello nazionale per i capi e gli accessori di alta qualità. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Mercato sui lungarni Articoli correlati Mercato straordinario sui lungarni: come cambia la viabilitàPer permettere lo svolgimento del mercato straordinario organizzato da Confesercenti Pisa nella giornata di domenica 11 gennaio si rendono necessari... Torna il mercato del Forte. Domenica di shopping grandi firme sui LungarniGli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, da non confondere con alcuni tentativi di imitazione del... Pisa Central Station to Leaning Tower of Pisa Walking Tour Best Route via Borgo Stretto | 4K UHD Una raccolta di contenuti su Mercato sui lungarni Argomenti discussi: Viabilità, domenica 29 marzo chiusura di Ponte di Mezzo e dei Lungarni Nord per lo svolgimento del mercato straordinario; Il mercatino del Forte torna sui lungarni pisani.