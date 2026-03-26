L’Inter ha avviato le trattative per il calciomercato estivo, con particolare attenzione alla difesa. Nei giorni scorsi, il club ha manifestato interesse per il difensore del Modena, che potrebbe arrivare in prestito o con una soluzione temporanea. La società nerazzurra sta valutando le opzioni disponibili per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

L’ Inter ha avviato la pianificazione di un calciomercato estivo che si preannuncia tra i più incisivi e trasformativi degli ultimi anni. Diversi elementi di esperienza e affidabilità, tra cui Acerbi, De Vrij, Darmian, Mkhitaryan e Sommer, sono destinati con ogni probabilità a lasciare la squadra nerazzurra a fine stagione, segnando la fine di un ciclo. Sul fronte degli innesti, la dirigenza, guidata da Marotta e Ausilio, conferma la linea di puntare su profili giovani e di prospettiva, da valorizzare attraverso prestiti mirati oppure da integrare nel progetto dell’Under 23, impegnata nel campionato di Serie C. In questo contesto, nelle ultime ore è emerso, come riporta Tuttosport, il nome di Daniel Tonoli. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Mercato Inter, i nerazzurri “prenotano” Tonoli: il punto sul difensore del Modena

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