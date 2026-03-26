mentre fra i giocatori in prestito brilla la stella di jacopo seghetti

Durante la pausa del campionato, si analizzano le prestazioni dei giocatori di proprietà del club azzurro attualmente in prestito in altre squadre di Serie B e C. Tra questi, spicca la crescita di Jacopo Seghetti, che si sta distinguendo nelle sue recenti partite. La stagione dei giocatori in prestito prosegue con diverse performance che attirano l’attenzione degli addetti ai lavori.

Approfittando della sosta del campionato, andiamo a vedere come si stanno comportando i giocatori di proprietà del club azzurro in prestito fino a giugno in altre realtà di Serie B o C. Partiamo da coloro che hanno momentaneamente lasciato Empoli la scorsa estate. Uno di questi è il portiere classe 2005 Jacopo Seghetti, esploso la passata stagione grazie alle ottime prestazioni in Coppa Italia che hanno contribuito a trascinare l’Empoli fino ad una storica semifinale. Quest’anno è il portiere titolare del Livorno in C, con cui finora ha collezionato 27 presenze per 2.430 minuti complessivi alternando qualche sbavatura, come è normale che sia vista la giovane età, a vere e proprie prodezze che gli hanno permesso di mantenere 5 volte la porta inviolata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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