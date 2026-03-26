A meno quattro giorni dall’incontro con l’Ascoli, la squadra dell’Arezzo si prepara con entusiasmo e determinazione. La tensione cresce tra i tifosi e la squadra, mentre l’ambiente si fa più intenso in vista della partita. La sfida si avvicina e l’atmosfera si fa sempre più carica di aspettative, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

L’aria si fa calda, il conto alla rovescia è partito: meno quattro alla sfida con l’Ascoli e in casa amaranto si respira già clima da battaglia vera. Qualche assenza nell’allenamento di ieri — Ionita ancora alle prese con l’infortunio e Guccione fermato da un fastidio — ma niente paura: questa squadra ha dimostrato di saper andare oltre tutto e tutti. Che farà il Tomei, impronterà il gioco sul contenimento fino ai 20 minuti finali, come fece Stellone con la Vis Pesaro ai play off dello scorso anno.!? ., ma noi siamo l’Arezzo di Bucchi, con le sorprese dietro l’angolo, come fece all’andata, rifilando due reti agli olivari., Cianci e Ravasio 21 reti in due, in un solo ruolo, e pur avendo giocato solo 10 minuti insieme, non c’è un centravanti così prolifico in Serie C, B e forse manco in A. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Meno 4 alla battaglia: l’Arezzo carica, Ascoli avvisato!

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