Menfi rimborsi fantasma per i disabili | le famiglie aspettano i pagamenti dal 2021
A Menfi, dal 2021, le famiglie con disabili non hanno ancora ricevuto i rimborsi chilometrici previsti dall’amministrazione comunale. Il gruppo politico
Il caso dei rimborsi chilometrici mai versati approda con forza nell'aula consiliare di Menfi. Il gruppo politico "Verso Menfi" ha infatti depositato un’interrogazione urgente per denunciare una situazione definita insostenibile: dal 2021, l'amministrazione comunale non provvede a liquidare le somme spettanti alle famiglie che trasportano autonomamente i propri figli con disabilità presso i centri di riabilitazione situati fuori dal territorio comunale. Nonostante le continue rassicurazioni verbali fornite agli interessati, i genitori si trovano a dover gestire da soli il peso economico di un servizio che l'ente non presta direttamente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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