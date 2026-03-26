Memoria e solidarietà al Binario 7

Ieri pomeriggio al Binario 7 si è svolto lo spettacolo “Il Memorioso. Breve guida alla memoria del Bene”, promosso dalla Provincia in collaborazione con il Comitato pietre d’inciampo Mb e la Fondazione Gariwo-La Foresta dei Giusti. L’evento ha coinvolto il pubblico in un momento di riflessione sulla memoria e sulla solidarietà, suscitando emozioni tra i presenti.

Grande emozione ieri al Binario 7 per lo spettacolo “ Il Memorioso. Breve guida alla memoria del Bene ”, promosso dalla Provincia in collaborazione con il Comitato pietre d’inciampo Mb e la Fondazione Gariwo-La Foresta dei Giusti. Lo rappresentazione ha portato in scena la figura di Moshe Bejski, che è stato presidente della Commissione dei Giusti di Yad Vashem e che ha dedicato la sua vita alla ricerca di coloro che hanno salvato vite durante la persecuzione nazista. Oltre 200 studenti hanno assistito all’interpretazione di Massimiliano Speziani, diretta da Paola Bigatto e ispirata ai libri del presidente di Fondazione Gariwo, Gabriele Nissim. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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