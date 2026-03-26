Nella giornata di ieri, il governo ha deciso di sospendere i lavori del Consiglio dei ministri, annunciando anche una possibile mozione di sfiducia. La vicenda si è svolta in un clima teso, con dichiarazioni dure da parte del presidente del Consiglio. Durante le ore successive, l'attenzione si è concentrata sulla relazione tra il paese e l’Algeria, che ha caratterizzato l’intera giornata.

Una giornata distopica. Vissuta sulla direttrice che per tutta la giornata di ieri ha idealmente collegato Italia e Algeria. A Roma, Daniela Santanché tenta per tutta la mattina di imbullonarsi al ministero del Turismo, provando a respingere il pressing dell'amico di sempre Ignazio La Russa («così stai danneggiando te stessa, Giorgia e tutto il partito», le avrebbe detto il presidente del Senato) mentre poco dopo pranzo il ministro della Giustizia Carlo Nordio si presenta alla Camera per il question time e spiega di non avere «alcuna intenzione» di dimettersi. A mille chilometri di distanza, Giorgia Meloni atterra ad Algeri per una visita di Stato già in agenda da prima del referendum e un bilaterale con il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune che ha l'obiettivo di rafforzare la cooperazione sul gas tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni va allo scontro: "congela" il Cdm e minaccia la sfiducia

Articoli correlati

Giorgia Meloni dimezza lo smart working, Giorgetti no. A palazzo Chigi sono pronti allo scontro: la minaccia dei pendolariAnche a Palazzo Chigi lo smart working diventa terreno di scontro tra la premier Giorgia Meloni e i sindacati.

Il Sahel oggi come la Siria ieri: si va alLo scontro tra Isis e Al QaedaCosì come accaduto in Siria alcuni anni fa, anche in Africa si va verso lo scontro tutto interno al mondo islamista tra Isis e Al Qaeda.

Altri aggiornamenti su Meloni va allo scontro congela il Cdm e...

Temi più discussi: Referendum, Meloni: Con il Sì avanti le toghe brave. È scontro con Schlein sul voto; Il vecchio e il nuovo mondo Per decifrare lo scontro politico tra Meloni e Santanchè va rivisto Eva contro Eva; Referendum, Pd: Scandaloso monologo di Meloni a Rete4, Agcom sanzioni. Scontro sulla par condicio; Referendum, scontro finale Meloni-Schlein.

Referendum, Pd: Scandaloso monologo di Meloni a Rete4, Agcom sanzioni. Scontro sulla par condicioProtestano i parlamentari dem in commissione di Vigilanza Rai. Nel mirino la puntata di lunedì di Quarta Repubblica: quarantacinque minuti con ospiti ... repubblica.it

Comparto unico, Todde: «Dal Governo Meloni nessun rilievo tecnico, un grave atto politico»Non è un «rilievo tecnico», ma un «grave atto politico». Alessandra Todde va allo scontro sulla legge sul Comparto unico, impugnata dal Governo Meloni: una scelta, quella dell’esecutivo nazionale, che ... unionesarda.it

La missione del Presidente Giorgia Meloni ha confermato e rafforzato un’amicizia già solida con un partner strategico del Mediterraneo. Una collaborazione fondata su priorità condivise: contrasto all’immigrazione irregolare e sicurezza energetica. In un conte x.com

La missione del Presidente Giorgia Meloni ha confermato e rafforzato un’amicizia già solida con un partner strategico del Mediterraneo. Una collaborazione fondata su priorità condivise: contrasto all’immigrazione irregolare e sicurezza energetica. In un conte - facebook.com facebook